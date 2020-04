Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autos im Parkhaus aufgebrochen

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag zur Tageszeit haben unbekannte Täter zwei Autos in einem Parkhaus am Kaiserwall aufgebrochen. An einem schwarzen VW Golf und einem grauen Audi A3 entstand insgesamt 600 Euro Sachschaden. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

