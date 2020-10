Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Heßheim)- Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss und anschließender Beamtenbeleidigung

Bild-Infos

Download

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In der Nacht zu Samstag, den 03.10.2020, verlor ein PKW-Fahrer in der Frankenthaler Straße in 67258 Heßheim die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in einer Rechtskurve mit mehreren Begrenzungspfosten auf dem Bürgersteig. Der Fahrer hielt kurz darauf an und gab gegenüber einem Anwohner an, dass er für den Schaden aufkommen werde. Danach setzte er die Fahrt in seinem stark beschädigten Fahrzeug fort. Durch die Polizei konnte der Mann in dem Unfallfahrzeug sitzend vor seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem die Beamten deutlichen Alkoholgeruch festgestellt hatten, der Mann den daraufhin angebotenen Atemalkoholtest abgelehnt und ihm deshalb die Mitnahme zur Polizeidienststelle zwecks Blutentnahme eröffnet wurde, flüchtete der Beschuldigte plötzlich fußläufig von der Örtlichkeit. Eine Nahbereichsfahndung verlief zunächst erfolglos. In den frühen Morgenstunden, mehrere Stunden nach dem Unfall, konnte der 19-Jährige dann schließlich an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Diesmal stimmte er dem Atemalkoholtest zu. Aufgrund eines gemessenen Wertes von 0,79 Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigt der Beschuldigte die Beamten mehrfach, weshalb er sich folglich nicht nur einem Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol, sondern auch wegen Beleidigung zum Nachteil Polizeibeamter verantworten muss. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Frankenthal

Telefon: 06233-313-0

E-Mail: pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

PK'in Renz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell