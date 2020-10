Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt/Mutterstadt) Geschwindigkeitskontrollen der Polizei

Schifferstadt/Mutterstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt haben am Mittwoch in der Burgstraße in Schifferstadt und in der Schifferstadter Straße in Mutterstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In beiden Straßen gilt Tempo 30. Von insgesamt 120 kontrollierten Fahrzeugen verstießen 37 gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 53 km/h. Das zieht ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einen Punkt nach sich. Neben den Geschwindigkeitsverstößen haben die Polizisten drei Fahrzeuginsassen ohne Gurt gebührenpflichtig verwarnt und die Benutzung eines Handys geahndet. Außerdem war ein Autofahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell