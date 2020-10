Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen gesucht zu Verkehrsunfall auf der B 9

Speyer (ots)

30.09.2020, 09:00 Uhr Die Polizei Speyer sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich gestern Morgen auf der B9 ereignete. Ein 62-jähriger Mainzer befuhr mit seinem VW Golf die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Hinter ihm fuhr ein 60-jähriger Ludwigshafener in einem Ford Fiesta. Der Mainzer schilderte, er habe kurz hinter der Abfahrt zur A 61 verkehrsbedingt abbremsen müssen und der nachfolgende Ford sei daraufhin auf ihn aufgefahren. Der Ford-Fahrer wiederum gab an, dass der VW Golf plötzlich den Fahrstreifen gewechselt habe und dabei mit seinem Fahrzeug kollidiert sei. Die unterschiedlichen Unfallschilderungen der Unfallbeteiligten werden jeweils von unabhängigen Unfallzeugen bestätigt. Das vorliegende Schadensbild an den unfallbeteiligten Fahrzeugen lässt beide Unfallvarianten möglich erscheinen. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell