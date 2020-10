Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Marihuana sichergestellt

Speyer (ots)

30.09.2020, 17:15 - 18:20 Uhr

Im Rahmen der Präventionsarbeit hinsichtlich der Kriminalität im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln wurde gestern unter anderem der Bereich Mausbergweg/Banzstadion/Alla-Hopp-Anlage zu Fuß durch Beamte der PI Speyer bestreift. In der Nähe des Banz-Stadions konnten zwei Personen auf einer Bank sitzend festgestellt werden, die bei Erblicken der Beamten fluchtartig das Weite suchten. Hierbei ließen sie ein Fahrrad zurück, welches einer der Beamten zur Verfolgung der Beiden nutzte. Nachdem zunächst eine Absuche des Geländes nach den beiden Personen ergebnislos verlief, zahlte sich die Hartnäckigkeit der Beamten doch noch aus. Nach einiger Zeit kamen die beiden 18-jährigen Männer aus einem Gebüsch gekrochen. Wieder flüchteten sie. Dieses Mal konnten aber beide gestellt werden: Einer per Fahrrad, der Andere per Streifenwagen. Die Beiden wurden kontrolliert und durchsucht. Bei dem jungen Mann aus Speyer wurden in einer Bauchtasche Marihuana, eine Feinwaage, ein Grinder und mehrere Hundert Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt. Eine anschließende Durchsuchung seines heimischen Zimmers führte nicht zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen



Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-251 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell