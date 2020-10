POL-PDLU: Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Polizeidirektion Ludwigshafen

30.09.2020, 17:30 Uhr

Ein 19 - jähriger Motorradfahrer aus Freisbach befuhr mit seiner Yamaha die B9 in Fahrtrichtung Germersheim und verließ diese an der Abfahrt Speyer-West. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab, rutschte an der Leitplanke entlang und überschlug sich letztlich. Hierbei zog er sich eine Fraktur im linken Bein zu. Der durchgehend ansprechbare junge Mann wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.200 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen der B9 in Fahrtrichtung Germersheim und die Abfahrt Speyer - West für 40 Minuten vollgesperrt werden.

