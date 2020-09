Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Roter Lkw touchiert parkenden Pkw und verlässt Unfallstelle (52/2909)

Dudenhofen (ots)

29.09.2020, 16:15 Uhr

Ein roter Lkw befuhr am Dienstag gegen 16:15 Uhr die Holzstraße und touchierte hierbei einen am Fahrbahnrand parkenden VW Tiguan. An diesem entstand ein Schaden von ca. 1500EUR auf der Fahrerseite. Der Lkw verließ die Unfallörtlichkeit danach laut einer Zeugin in Richtung Rathausplatz. Da das Kennzeichen des Unfallverursachers nicht bekannt ist, sucht die Polizei weitere Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Timo Ott

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell