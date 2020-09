Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in E-Zigaretten-Shop (08/2909)

Speyer (ots)

28.09 - 29.09.2020, 19:00 - 06:43 Uhr

Unbekannte/r Täter beschädigte/n in der Nacht von Montag auf Dienstag die Eingangsschiebetür zu einem E-Zigaretten-Shop in der Bahnhofstraße und gelangten so unberechtigt in das Geschäft. Dort entwendeten sie Bargeld in Höhe von ca. 120EUR. Hinweise auf den/die Täter liegen der Polizei derzeit nicht vor. Gesucht werden Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Bahnhofstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

