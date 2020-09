Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Heckscheibe von PKW eingeschlagen und Werkzeug entwendet

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 28.09.2020, 17:30 Uhr, und dem 29.09.2020, 06:30 Uhr, schlagen bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines am Jakobsplatz abgestellten weißen Renault Kangoo ein. Anschließend werden diverse Werkzeuge entwendet. Insgesamt entsteht ein Schaden von ca. 5.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Michelle Meister

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-3202

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz

www.twitter.com/Polizei_FT

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell