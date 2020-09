POL-PDLU: Speyer - 33-Jähriger nach Beleidigung von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen (42/2809)

Polizeidirektion Ludwigshafen

Am Montag meldeten mehrere Passanten einen in der Maximilianstraße herumschreienden, verwirrt wirkenden Mann. Eine Polizeistreife konnte den 33-jährigen Wohnsitzlosen in der Fußgängerzone feststellen. Er zeigte sich auch den Beamten gegenüber verbal aggressiv und sprunghaft in seinem Verhalten. Dem ihm gegenüber ausgesprochen Platzverweis leistete er keine Folge, sondern nahm diesen zum Anlass, die Polizeibeamten öffentlichkeitswirksam und lautstark zu beleidigen. Der Beschuldigte wurde daraufhin in polizeilichen Gewahrsam genommen. Da er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er von der Polizei an eine Fachklinik überstellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

