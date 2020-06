Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall: Alkohol im Fahrzeug - und im Fahrer

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Auffahrunfall auf der Wilhelm-Schiffer-Straße in der vergangenen Nacht bestätigte sich der Verdacht der Polizisten, dass der Fahrer neben den Alkoholika im Auto auch selbige genossen haben könnte. Der Vortest bestätigte dies deutlich.

Es war gegen 7.15 Uhr am Mittwochmorgen, als ein 59-jähriger Autofahrer an einer Rotlicht anzeigenden Ampel stand. Als sie auf Grünlicht umsprang, fuhr er los, um nach rechts in die Bachstraße abzubiegen. Noch während des Abbiegevorgangs fuhr ein von hinten nahender 42-jähriger Mönchengladbacher mit seinem Pkw auf.

Verletzt wurde niemand.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholflaschen im Auto und Alkoholgeruch in der Atemluft des 42-Jährigen fest. Da ein Vortest einen Wert von mehr als zwei Promille ergab, wurde ihm durch einen Arzt Blut abgenommen.

Da der 42-Jährige angab, dass die Bremse versagt habe, stellten die Polizisten neben seinem Führerschein auch den Pkw sicher, um ihn einer technischen Untersuchung zu unterziehen. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

