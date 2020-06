Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mopedfahrerin in Kurve gestürzt

Mönchengladbach (ots)

Am gestrigen Montag (15. Juni) hat eine 56-jährige Mopedfahrerin gegen 11.40 Uhr in einer Kurve auf der Straße Wetschewell in Odenkirchen-West die Kontrolle über ihr Kleinkraftrad verloren. Die Frau stürzte auf den Gehweg und verletzte sich dabei schwer. Der Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die noch nicht befragt wurden, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

