Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Im Kreuzungsbereich der Monschauer Straße mit der Konradstraße ist es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Männer leicht und zwei weitere Männer schwer verletzt worden sind.

Ein 19-jähriger Korschenbroicher war gegen 19.40 Uhr zusammen mit einem weiteren 19-Jährigen und einem 18-jährigen Mann in einem Pkw des Herstellers Mitsubishi auf der Gingter Straße in Richtung Monschauer Straße unterwegs. Als er seine Fahrt geradeaus über die Monschauer Straße hinweg fortsetzen wollte, befand sich am rechten Fahrbahnrand eine langsam fahrende Kehrmaschine. Er fuhr trotz der etwaigen Sichtbeeinträchtigung in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte der Mitsubishi mit dem von rechts nahenden Mercedes eines 36-jährigen Mönchengladbachers.

Beide Fahrer wurden schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrer im Mitsubishi erlitten jeweils leichte Verletzungen.

Die Autos wurden jeweils so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war für die Dauer der Versorgung der Verletzten sowie der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell