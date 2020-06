Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher erbeuten E-Bike in Eicken

Mönchengladbach (ots)

Freitagnacht (12. Juni) zwischen 1 Uhr und 8.15 Uhr sind unbekannte Täter über ein Fenster in eine Wohnung an der Kaldenkirchener Straße in Eicken eingestiegen. Die Einbrecher stahlen ein graues Herren-Pedelec der Marke Union und zwei Mobiltelefone.

Zuvor hatten die Täter offensichtlich versucht, sich über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus zu verschaffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell