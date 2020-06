Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Navis aus Auto gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Aus einem an der Steinmetzstraße in der Gladbacher Innenstadt geparktem Auto hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitag (12. Juni) um 19.30 Uhr bis Samstag (13. Juni) um 14 Uhr drei Navigationsgeräte entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

