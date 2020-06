Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher kommt über das Küchenfenster

Mönchengladbach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (13. Juni) ist ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Vorster Straße in Hardt eingebrochen. Der Täter verschaffte sich in der Zeit zwischen etwa 2 Uhr und 5.15 Uhr vermutlich über ein Küchenfenster Zutritt zum Haus. Er entwendete zwei Geldbörsen, eine Umhängetasche, persönliche Dokumente und ein Mobiltelefon.

Durch das fehlende Mobiltelefon verschlief der Hauseigentümer fast den Beginn seiner Frühschicht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 02161-290 entgegen. (km)

