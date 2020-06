Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alkohol am Steuer: Eine leicht verletzte Frau, eine beschädigte Hauswand, zwei beschädigte Autos

Mönchengladbach (ots)

Nicht nur alkoholisiert sondern nach derzeitigem Ermittlungsstand wahrscheinlich auch zu schnell war am Samstag ein 24-jähriger Autofahrer unterwegs, als es an der Kreuzung "An der Holter Heide / Lindberghstraße" zum Unfall kam. Eine 68-jährige Frau wurde leichtverletzt.

Der 24-Jährige war gegen sieben Uhr am Morgen mit einem gemieteten VW T-Roc auf der Straße "An der Holter Heide" unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig fuhr die 68-jährige Autofahrerin mit einem Opel auf der Lindberghstraße ein. Der von links kommende VW rammte den Opel, streifte eine Hauswand und kam ca. 50m hinter der Kreuzung erst zum Stehen.

Die 68-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 24-Jährige war unverletzt - aber alkoholisiert.

Nachdem ein Vortest diesen Verdacht der Polizisten bestätigt hatte, wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Anhand der Spurenlage und Aussagen unabhängiger Zeugen gehen die Unfallermittler derzeit davon aus, dass der 24-Jährige zum Unfallzeitpunkt mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. (cw)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161/29 10 222

Fax: 02161/29 10 229

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell