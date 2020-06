Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Roller in Rheydt verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Parkplatz an der Otto-Saffran-Straße in Rheydt haben unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag (9. Juni) um 18.45 Uhr bis Freitag (12. Juni) um 7. 30 Uhr einen hellgrünen Roller der Marke Luxxon gestohlen.

Zeugen rufen bitte unter 02161-290 an. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell