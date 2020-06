Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radlader von Baustelle in Holt entwendet

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag (13. Juni) gegen 15 Uhr hat ein Zeuge den Diebstahl eines orangefarbenen Radladers von einer Baustelle an der Straße An den Holter Sportstätten entdeckt. Die dort tätige Firma hatte den Radlader des Herstellers Fuchs am Mittwoch (10. Juni) gegen 14 Uhr zuletzt benutzt. An einem weiteren Radlader beschädigten die Diebe die Schlösser.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter 02161-290 zu melden. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell