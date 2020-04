Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein - #polsiwi Streit eskalierte: 46-Jähriger mit Messer verletzt

Kreuztal-Buschhütten (ots)

Zu einem Familienstreit ist die Polizei am Dienstagabend (07.04.2020) nach Buschhütten gerufen worden. In einem Einfamilienhaus im Karl-Carstens-Weg war ein 46-jähriger Familienvater mit seiner 45-jährigen Ehefrau in Streit geraten. Dieser eskalierte derart, dass der ebenfalls anwesende 20-jährige Sohn der Eheleute eingriff. Der 46-jährige Vater wurde durch einen Messerstich schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdacht richtet sich gegenwärtig gegen den 20-jährigen Sohn und gegen die Ehefrau des Verletzten. Beide wurden vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

