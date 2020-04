Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 31-Jährige nach Streit mit Auto angefahren -#polsiwi

Hilchenbach (ots)

Am Dienstagvormittag (07.04.2020) ist eine 31-jährige Frau aus Hilchenbach durch ihren Ex-Lebenspartner verletzt worden. Der 33-jährige Mann aus Kreuztal suchte seine Ex-Partnerin in Hilchenbach auf und streifte sie mit dem Auto, als er den Ort des Geschehens nach einem Streit verlassen wollte. Die Polizei nahm den Verdächtigen im Zuge der Fahndung vorläufig fest. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde nach ärztlicher Versorgung aus dem Krankenhaus entlassen. Der Auslöser des Streits lag nach ersten Erkenntnissen in Unstimmigkeiten zum Sorgerecht der beiden gemeinsamen Kinder. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Die Ermittlungen dauern an.

