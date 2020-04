POL-SI: Bilanz vom Sonntag- Drei Verkehrsunfälle mit verletzten Motorradfahrern - #polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Am Sonntagnachmittag(05.04.2020) ist es im Kreisgebiet zu drei Verkehrsunfällen mit verletzten Motorradfahrern gekommen.

In Hilchenbach auf der Wittgensteiner Straße fuhr ein 38-jähriger Motorradfahrer auf das vorausfahrende Motorrad eines 37-Jährigen auf. Der 38-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der 37-Jährige fuhr aufgrund des Zusammenstoßes gegen eine Hauswand und stürzte ebenfalls. Er blieb glücklicher Weise unverletzt. An beiden Motorrädern sowie der Hauswand entstand Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Geldbetrages.

In Weidenau bremste eine 52-jährige Harley-Davidson-Fahrerin auf der Weidender Straße verkehrsbedingt stark ab und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und es entstand ein geschätzter Schaden von 2000 Euro an dem Motorrad.

In Wilnsdorf übersah ein 20-jähriger Seat- Fahrer auf der L904 beim Abbiegen einen 50-jährigen Motorradfahrer. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro.

