Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Radfahrer stößt mit Pkw zusammen- leicht verletzt - #polsiwi

Hilchenbach (ots)

In Hilchenbach ist es am Sonntagnachmittag(05.04.2020) zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer gekommen. Ein 49-jähriger Rennradfahrer fuhr auf der Bundesstraße 62 aus Richtung Lützeln kommend. Der Rennradfahrer bog nach rechts auf die Bundesstraße 508 ab, dabei fuhr er an mehreren verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen vorbei. Ein 20-jähriger Fordfahrer, der nach links auf die Bundesstraße 508 abbog, übersah den vorbeifahrenden Rennradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 49-Jährige wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungskräften versorgt.

