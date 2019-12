Polizei Duisburg

POL-DU: Neumühl: Einladung für Medienvertreter: Polizei und DEKRA klären über Unfallflucht auf

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Zehn Unfallfluchten pro Tag allein in Duisburg: Damit diese Zahl aus der Verkehrsunfallstatistik sinkt, haben die Beamten von der Verkehrsunfallprävention zusammen mit der DEKRA die Kampagne "Unfallflucht ist unfair" ins Leben gerufen. Was es genau mit dem Thema Unfallflucht auf sich hat, zeigen die beiden Kooperationspartner Medienvertretern am kommenden Donnerstag, 12. Dezember von 10 bis 12:45 Uhr auf dem Gelände der DEKRA an der Theodor-Heuss-Straße 69. Sie ziehen nach einem Jahr nicht nur eine erste Bilanz, sondern erklären unter anderem Richtern, Staatsanwälten, Beamten aus den Verkehrskommissariaten und Medienvertretern, wie es zu einer Unfallflucht kommen kann. So können die Besucher ab 11:30 Uhr in einem Selbsttest unter realen Bedingungen ausprobieren, wie es sich anhört und anfühlt, wenn man zum Beispiel einen Spiegel abfährt. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell