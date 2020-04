Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Geldautomatensprenger erbeuten Bargeld

Viersen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurden Anwohner der Lindenstraße in Viersen gegen 03.30 Uhr durch einen lauten Knall jäh aus dem Schlaf gerissen. Wenig später sahen sie, wie ein dunkler Kombi, von der Commerzbank in Richtung Peterstraße flüchtete. Zwei Männer, so die Zeugen weiter, seien in das Auto gestiegen. Wenige Minuten später waren die ersten Polizeikräfte vor Ort. Die Fahndung nach dem dunklen Kombi blieb ohne Erfolg. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort, da aus dem Vorraum der Bank dunkler Rauch quoll. Wie Einsatzkräfte der Kripo feststellten, hatten die Täter vermutlich ein Gasgemisch verwendet, um den Geldautomaten zu sprengen. Der Vorraum wurde durch den Ruß beschädigt, Gebäudeschaden entstand vermutlich nicht. Die Täter erbeuteten nach derzeitigem Stand Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen dunklen Audi (Kombi) mit vermutlich niederländischem Kennzeichen. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat möglicherweise einen dunklen Audi-Kombi vor oder nach der Tat in Viersen beobachtet oder kann andere Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (299)

