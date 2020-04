Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Autofahrerin nach Alleinunfall schwer verletzt

Viersen-Dülken (ots)

Am Montag fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Breyell gegen 16.30 Uhr auf der Boisheimer Straße in Dülken in Richtung Boisheim. In einer leichten Rechtskurve geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Baum. Ein in Richtung Dülken fahrender Pkw-Fahrer erfasste die Situation rechtzeitig und wich dem Auto der 25-Jährigen aus. Er verhinderte so einen Frontalzusammenstoß. Die 25-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gibt es bisher nicht. /wg (299)

