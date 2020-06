Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Missglückter Einbruch in Juweliergeschäft

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer haben Sonntagnacht (14. Juni) gegen 03.10 Uhr versucht, in ein Juweliergeschäft an der Hindenburgstraße in der Innenstadt einzubrechen, indem sie eine Fensterscheibe einschlagen wollten.

Als dies nicht gelang, flüchteten die Männer in Richtung Hauptbahnhof.

Dabei beobachteten die Männer zwei Zeugen, die die Polizei verständigten. Sie beschrieben die Männer als circa 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 bis 1,85 Meter groß und dunkel gekleidet. Eine Fahndung in der Nähe des Geschäfts führte zu keinem Ergebnis.

Weitere Zeugen können sich unter 02161-290 melden. (km)

