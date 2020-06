Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mutmaßlicher Dealer gestellt

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht zu Dienstag (16. Juni) gegen 4.30 Uhr haben Polizeibeamte einen 18-jährigen Mann gestellt. Er war mit einem in Neuss gestohlenen Fahrrad auf der Dessauer Straße in Dahl unterwegs und hatte Betäubungsmittel, Utensilien für den Verkauf sowie eine größere Summe Bargeld dabei.

Der 18-Jährige fuhr auf der Dessauer Straße in Höhe der Viktoriastraße, als er den Streifenwagen der Beamten entdeckte. Er wendete sein Fahrrad und setzte seine Fahrt in entgegengesetzte Richtung fort. Den Beamten kam dieses Verhalten verdächtig vor und sie entschlossen sich, den Radfahrer zu kontrollieren.

Sie forderten den 18-Jährigen auf, stehen zu bleiben. Der fuhr jedoch in Richtung Theodor-Heuss-Straße davon. Dort kam er mit dem Fahrrad zu Fall und flüchtete zu Fuß weiter, bevor einer der Beamten ihn stellte.

Da der 18-Jährige keinen festen Wohnsitz hat und Fluchtgefahr bestand, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Mittlerweile entließen sie ihn mangels Haftgründen wieder. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis und Zubereitungen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell