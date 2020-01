Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Unfallflucht auf der Autobahn bei Neu-Isenburg; Straßensperrung wegen Busunfall in Nidderau; 21-Jähriger in Ronneburg festgenommen.

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unfallflucht: Zwei Verletzte - Zeugen gesucht - Gemarkung Neu-Isenburg/Autobahn 661

(aa) Zwei Leichtverletzte und fast 57.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls am frühen Samstagabend auf der Autobahn 661 (in Richtung Oberursel). Der Verursacher, der gegen 18 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Neu-Isenburg sein Fahrzeug vom rechten Fahrstreifen nach links gezogen hatte, kümmerte sich allerdings nicht darum und fuhr davon. Auf der mittleren Spur war eine 21-Jährige mit ihrem schwarzen Dacia unterwegs, die ihrerseits nach links auswich, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Fahrzeug zu verhindern, was auch gelang. Auf der linken Spur kam allerdings ein Mercedes, dessen 43-jähriger Fahrer nicht mehr rechtszeitig abbremsen konnte und auf den Dacia auffuhr. Der Dacia krachte anschließend noch gegen die Leitplanke. Die Fahrerin aus Dietzenbach und der 43-jährige Dreieicher wurden verletzt, wobei die 21-Jährige zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Kia-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt - Zeugen gesucht - Gemarkung Hanau/Autobahn 66

(aa) Nach einem Unfall am Montagmorgen auf der Autobahn 66, bei dem eine junge Kia-Fahrerin leicht verletzt wurde, haben gegen 6.35 Uhr mehrere Fahrzeuge kurz angehalten. Diese Fahrer könnten Zeugen des Unfallhergangs sein und werden daher gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden. Die 18-jährige Kia-Lenkerin und ein Opel Corsa waren hintereinander von der Autobahn 45 kommend am Autobahnkreuz Hanau auf die A 66 in Richtung Frankfurt aufgefahren. Aus noch nicht bekannten Gründen touchierte der Corsa das Heck des Kia, wodurch der Wagen die Schutzplanke durchbrach und auf dem Grünstreifen zum Stehen kam. Die Frau aus Mainhausen wurde mit Verdacht auf Schleudertrauma in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Opel-Fahrer aus Schöneck blieb wohl unversehrt. Der Schaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.

2. Straßensperrung: Bus wurde nach Unfall geborgen - Nidderau/Eichen

(aa) Die Bundesstraße 521 musste zur Bergung eines Busses am Dienstagmittag voll gesperrt werden. Der Kraftomnibus war am Montagnachmittag nach rechts von der Straße abgekommen und auf einem Acker stehengeblieben. Gegen 16.20 Uhr war der Busfahrer auf der B 521 aus Richtung Höchst kommend in Richtung Eichen unterwegs. Fahrgäste waren nicht im Bus. Der 57-Jährige wurde anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Noch nicht bekannte Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. 21-Jähriger vorläufig festgenommen - Ronneburg

(fg) Offenbar unter Drogeneinfluss war ein 21-Jähriger am frühen Montagmorgen in seinem Alfa Romeo unterwegs und beging offensichtlich eine Unfallflucht. Im Rahmen der Fahndung spürten Polizeibeamte den Mann auf und nahmen ihn vorläufig fest. Der Verdächtige musste mit auf die Wache, eine Blutprobe abgeben und die Nacht im Gewahrsam verbringen. Gegen 0.50 Uhr alarmierten aufmerksame Anwohner die Polizei und gaben an, dass ihnen ein silberner Alfa Romeo durch seine merkwürdige Fahrweise aufgefallen sei. Kurze Zeit später entdeckte eine Streife den Wagen in der Bergstraße und wollte diesen einer Kontrolle unterziehen. Laut Angaben der Beamten hielt der Alfa-Lenker jedoch nicht an, fuhr auf die Landesstraße 3193 auf und in Richtung Hüttengesäß davon. An einem dortigen Kreisverkehr setzte der Fahrer zurück und stieß mit dem Streifenwagen zusammen. Anschließend machte er sich in Richtung Altwiedermus/Neuwiedermuß davon, ehe er kurz darauf vorläufig festgenommen wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Bei der Durchsuchung des Autos, das sichergestellt wurde, fanden die Beamten Kennzeichen im Kofferraum, die nach ersten Erkenntnissen aus einem Diebstahl stammen. Auf den 21 Jahre alten Mann kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Offenbach, 28.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

