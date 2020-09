Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trickdiebe unterwegs - Vorsicht vor Landkartentrick

Frankenthal (ots)

Am Montagmittag, dem 28.09.2020, gegen 12:30 Uhr, parkt die 61-jährige Geschädigte ihren PKW im Ziegelhofweg, als sie von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wird. Dieser hält der 61-Jährigen eine Landkarte vor und fragt sie nach dem schnellsten Weg zur Autobahn. Während die Frankenthalerin damit beschäftigt ist, dem Mann den Weg zu erklären, öffnet dieser eine von der 61-Jährigen getragene Tasche und entwendet aus dieser zwei EC-Karten. Als sie den Diebstahl bemerkt, ist der Mann bereits verschwunden. Den Angaben der Geschädigten zufolge ist der Täter ca. 35 Jahre alt, 1,75m groß, hat sehr kurze schwarze Haare und spricht gebrochen Deutsch. Getragen hat er eine graue Chino sowie ein dunkelblaues Polo. Womöglich ist er mit einem silbergrauen PKW unterwegs.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

