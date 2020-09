Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mehrere Mängelberichte und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige bei Verkehrskontrollen in der Wormser Landstraße (24/2709)

Speyer (ots)

27.09.2020, 22:30 - 23:00 Uhr

Am Sonntag richtete die Polizei Speyer zwischen 22:30 - 23:00 Uhr in der Wormser Landstraße eine Kontrollstelle ein. Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten neun Mängelberichte aus, weil erforderliche Dokumente nicht mitgeführt wurden, Warnwesten, Warndreiecke, Verbandskästen sich nicht im Fahrzeug befanden und an einem Fahrzeug die Beleuchtung mangelhaft war. Weiterhin hatten zwei Verkehrsteilnehmer keinen Sicherheitsgurt angelegt und wurden diesbezüglich verwarnt.

Bei einem 36-jährigen Ford-Focus-Fahrer aus dem Rheinpfalz-Kreis konnten zudem drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ihm wurde auf der Dienststelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gem. § 24a StVG.

