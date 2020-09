Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gelegenheit macht Diebe in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Nach dem Einkauf in einem Discounter-Markt verstaute die 61-jährige Geschädigte ihre Einkäufe im Kofferraum ihres Pkw. Währenddessen hatte sie ihren Geldbeutel auf dem Fahrersitz des Autos abgelegt und zudem die Fahrertür offenstehen lassen. Nur wenige Augenblicke der Unaufmerksamkeit reichten dem unbekannten Täter, die gebotene Gelegenheit zu nutzen und den Geldbeutel zu stehlen. Die Polizei rät daher: Schaffen Sie den Dieben keine günstigen Gelegenheiten! Lassen Sie keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt irgendwo zurück, weder in Kraftfahrzeugen (offen wie verschlossen) noch in Fahrradkörben oder Einkaufswagen.

