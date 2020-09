Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Hotel

Speyer (ots)

26.09.2020 zwischen 02:30 Uhr und 04:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Hotels im Umland von Speyer ein. Durch den Täter wurde eine Glasscheibe eingeworfen, dadurch konnte er ins Objekt gelangen. Entwendet wurde ein kleiner Tresor indem sich neben Bargeld auch hochwertige Gewürze befanden. Es entstand ein Gesamtschaden von insgesamt 1000Euro, die genaue Höhe des Diebesgutes ist bis lang noch nicht bekannt, sie dürfte jedoch im mittleren dreistelligen Bereich liegen

Die Polizei sucht Zeugen, denen verdächtige Personen / Fahrzeuge in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich des Binsfelds/Speyer Nord aufgefallen sind. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell