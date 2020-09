Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Besuch im Technik Museum eskaliert

Speyer (ots)

26.09.2020 17:15 Uhr

Ein Paar aus Frankfurt (34 und 41 Jahre alt) besuchte am Samstag Nachmittag das Technik Museum in Speyer und sprach dort zwei Männer an, die keinen Mundschutz trugen. Da die 27 und 29jährigen Männer aus Mülsen (Sachsen) nicht darauf reagierten, fertigte der 41jährige Mann Lichtbilder von ihnen um diese den Sicherheitsmitarbeitern vorzuzeigen. Dies missfiel jedoch den Männern aus Sachsen und es kam zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen, auch gegen einen unabhängigen 27jährigen Zeugen, der schlichten wollte. Gegen die beiden Männer wurden Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erfasst, verletzt wurde niemand.

