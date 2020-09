Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus Einkaufswagen (36/1313) 25.09.2020, 11:20 - 11:50 Uhr

Speyer (ots)

In einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße in Speyer wurde der Geldbeutel einer 73-jährigen aus Speyer entwendet. Die Frau hatte ihren Geldbeutel in ihrer Einkaufstasche, welche unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hing. Inhalt war Bargeld sowie EC-Karte.

Die Polizei rät: Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

