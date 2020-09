Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Krampfanfall führt zum Unfall mit Leichtverletzten (50/1751) 25.09.2020, 16:00 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagmittag befuhr ein 31-jähriger Speyerer die Wormser Landstraße stadtauswärts mit seinem VW Golf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Speyerer in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden VW Golf und kollidierte schließlich mit einem entgegenkommenden Peugeot, der noch versuchte nach rechts auszuweichen. 2 PKWs drehten sich aufgrund des Zusammenstoßes und kamen am Straßenrand bzw. Gehweg zum Stehen. Die Unfallzeugen begaben sich zum 31-jährigen Unfallverursacher, der noch am Steuer saß und am ganzen Körper zitterte (Krampfanfall). Er wurde aus dem Fahrzeug gezogen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut. Der mit dem Rettungshubschrauber eingeflogene Notarzt versorgte den 31-jährigen, welcher dann ins Krankenhaus verbracht wurde. Einen Hinweis auf eine Beeinflussung durch Drogen oder Alkohol konnte bei dem 31-jährigen vor Ort nicht festgestellt werden. Die Ursache des Krampfanfalls, welcher ursächlich für den Unfall sein dürfte, ist bisher nicht bekannt. Ob der Unfallverursacher Verletzungen erlitt ist bisher nicht bekannt. Die andere VW Golf Fahrerin erlitt keine Verletzungen. Der 51-jährige Peugeot-Fahrer trug ein leichtes Schleudertrauma davon und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Ein VW Golf und der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Gesamtschaden liegt bei ca. 21.500EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-262 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell