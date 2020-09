Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Trunkenheit im Verkehr

Neuhofen (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagnachmittag gegen 17:15 Uhr, dass er beobachtet habe wie ein torkelnder Mann in ein Fahrzeug gestiegen und weggefahren sei. Das Kennzeichen konnte er ebenfalls mitteilen. Der Halter konnte an seiner Wohnadresse angetroffen werden und er räumte gegenüber der Polizei auch ein, gefahren zu sein. Seine Aussprache war verwaschen und sein Gang unsicher. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,64 Promille. Der 46-jährige musste die Polizisten dann zur Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

