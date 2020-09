Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfall nach Herzinfarkt

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:45 Uhr ereignete sich in der Goethestraße ein Unfall, nachdem ein 61-jähriger Mann aufgrund eines Herzinfarkts die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen eine Hausmauer stieß. Zwei Zeugen kümmerten sich sofort um den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Dieser brachte den 61-jährigen umgehend in ein Krankenhaus. Ansonsten ist bei dem Unfall niemand verletzt worden.

