Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei sucht Zeuge nach Verkehrsunfallflucht (12/2409)

Speyer (ots)

24.09.2020, 17:15 Uhr

Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich Theodor-Heuss-Straße / Am Woogbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 16-jährigen Mountainbike-Fahrer. Hierbei wurde der jugendliche Radfahrer aus Speyer leicht verletzt. Der Pkw, bei welchem es sich um ein dunkles, sportliches Fahrzeug handeln soll, übersah beim Abbiegen aus der Straße Am Woogbach in die Theodor-Heuss-Straße, den Radfahrer, der den Radweg Theodor-Heuss-Straße auf der falschen Seite in Richtung Innenstadt befuhr. Beim Sturz erlitt der Radfahrer mehrere Schürfwunden. Der Pkw-Fahrer, ca. 35 Jahre als, 3-Tage-Bart, Glatze verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Um den Radfahrer kümmerte sich eine männliche Person, dessen Personalien derzeit nicht bekannt sind. Die Polizei bitte deshalb diese Person, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de), da sie möglicherweise wichtige Hinweise zur Tataufklärung geben kann.

