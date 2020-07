Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300720-605: Randalierer kam in Polizeigewahrsam

Gummersbach (ots)

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahm die Polizei am Mittwochabend (29. Juli) auf der Becketalstraße einen 25-jährigen Mann in Gewahrsam, der zuvor mit einer Tasche auf vorbeifahrende Autos eingeschlagen hatte. Gegen 17.50 Uhr war die Polizei zunächst zu einem Restaurant an der Becketalstraße gerufen worden, weil der alkoholisierte 25-Jährige dort ohne einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen aufgetaucht war und vom Personal eine Zigarette verlangte. Als er daraufhin aus dem Lokal verwiesen wurde, ließ er wüste Beschimpfungen folgen. Bevor die Polizei vor Ort war, nahm er eine mitgeführte Tasche, betrat mehrfach die Fahrbahn und schlug mit der Tasche um sich. Die Autos mussten dabei auf die Gegenfahrbahn ausweichen; mindestens zwei Fahrzeuge wurden beschädigt. Da der Gummersbacher völlig uneinsichtig und weiterhin aggressiv auftrat, kam er zur Beruhigung bis zum späten Abend in einer Zelle des Gummersbachers Polizeigewahrsam unter.

