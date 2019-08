Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte tanzen 59-Jährigen an der Promenade an - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (11.8., 04:05 Uhr) einen 59-jährigen Mann aus Fröndenberg an der Promenade angetanzt und ihn bestohlen. Der 59-Jährige war zu Fuß auf dem Weg zu einem Hostel am Verspoel, als die Unbekannten auf ihn zukamen, ihn antanzten und dabei anpöbelten. Zwei aus der Gruppe schubsten den Fröndenberger, schlugen nach ihm und zogen dabei sein Huawei-Handy aus der Tasche. Danach flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Nach Angaben des Geschädigten waren die Täter Südländer.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

