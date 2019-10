Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: SEK-Einsatz in Fischbach

Fischbach (Nahe) (ots)

Am späten Nachmittag des 14.10.2019 kam es in der Ortschaft Fischbach, aufgrund einer ausgesprochenen Bedrohung, zu einem SEK-Einsatz. Die Spezialkräfte nahmen in der Wohnung eine männliche Person fest. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwohner.

