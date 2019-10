Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorrad in der Tiefensteiner Straße

Idar-Oberstein (ots)

Am frühen Morgen des 14.10.2019 ereignete sich in der Tiefensteiner Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer frontal von einem entgegenkommenden 24-jährigen BMW-Fahrer erfasst. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch couragierte Ersthelfer und verständigte Rettungskräfte verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Zur Klärung der Unfallursache, sowie zum genauen Unfallhergang wurde nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Erstellung eines Gutachtens in Auftrag gegeben. Wir bitten daher um Verständnis, dass Einzelanfragen nicht beantwortet werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Insofern bitten wir derzeit von Anfragen abzusehen.

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Gebäude der OIE

Hauptstraße 189

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781- 5610

Telefax: 06781- 561 150

piidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



