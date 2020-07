Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300720-604: 41-Jähriger nach Drogenfund in Haft

Wiehl (ots)

Nachdem eine Zivilstreife der Polizei am Dienstagnachmittag (28. Juli) bei der Kontrolle eines 41-Jährigen verschiedene Drogen gefunden hatte, verkündete ein Amtsrichter gestern Untersuchungshaft gegen den Mann. Gegen 16 Uhr hatte die Polizei den 41-Jährigen im Bereich der Alpetalstraße angesprochen. Während der Kontrolle versuchte der Mann den Beamten durch Weglaufen zu entkommen, was diese aber zu verhindern wussten. Bei einer Durchsuchung der Kleidung fanden sich verschiedene Drogen, die den Verdacht auf ein Handeln mit diesen begründeten. Weil der 41-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt und bereits in der Vergangenheit einschlägig in Erscheinung getreten war, erließ das zuständige Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln einen Untersuchungshaftbefehl.

