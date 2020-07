Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300720-603: Einbrecher kamen am Vormittag

Gummersbach (ots)

Am Mittwochvormittag (29. Juli) haben Unbekannte bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Ortsteil Hardt-Hanfgarten einen Möbeltresor mit Bargeld gestohlen. In der Zeit zwischen 09.30 und 12.30 Uhr hebelten die Einbrecher in der Hardtwiesenstraße ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und machten sich im gesamten Haus auf die Suche nach Beute. Mit einem Möbeltresor und Bargeld verließen sie den Tatort. Bei verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch verständigen Sie bitte die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 oder auch per Mail (poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de).

