Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280720-601: Mobile Beratungsstelle der Polizei - am 4. August in Gummersbach-Hülsenbusch

Gummersbach (ots)

Aufgrund der Corona-Pandemie ist unsere polizeiliche Beratungsstelle in Gummersbach für Besucher leider noch nicht wieder nutzbar. Um mit unseren Experten vom Sachgebiet Kriminalprävention/Opferschutz ins Gespräch zu kommen, können Sie aber auch unser mobile Beratungsstelle besuchen, die zur Zeit auf verschiedenen Wochenmärkten unterwegs ist.

Am Mittwoch, dem 4. August (11-14 Uhr), ist unsere Beratungsstelle in Gummersbach-Hülsenbusch zu finden. Auf dem Wochenmarkt am Otto-Gebühr-Platz geben wir Ihnen Informationen rund um Themengebiete wie beispielsweise Einbruchsschutz, Betrug und Trickdiebstahl, Internetkriminalität, häusliche Gewalt oder Stalking an die Hand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Fragen!

