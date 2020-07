Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280720-600: Etwa zwei Tonnen Kupfer gestohlen

Waldbröl (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle in der Adolf-Kolping-Straße haben Unbekannte im Laufe des letzten Wochenendes (Samstag, 25.07., 19.30 Uhr - Montag, 27.07., 14.00 Uhr) etwa zwei Tonnen Kupfer in Form von Altmetall gestohlen. Die Täter drangen zunächst auf das durch einen Zaun geschützte Areal der Firma ein und hebelten dort eine Hallentüre auf. Aufgrund des beträchtlichen Gewichts der Beute dürften die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt haben. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

