Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270720-597: Blitzer an der Kreisstraße 1 zerstört

Hückeswagen (ots)

Eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage auf der Kreisstraße 1 in Hückeswagen-Ulemannssiepen ist am Wochenende von Unbekannten zerstört worden. Den massiven Standpfosten der Anlage haben die Unbekannten vermutlich unter Zuhilfenahme eines Fahrzeuges umgeknickt. Weiterhin schlugen die Täter die untere Scheibe des Starenkastens ein, hinter der die Kamera montiert werden kann. Inzwischen konnte ermittelt werden, dass der Starenkasten zum Zeitpunkt der Tat aber nicht mit einer Kamera bestückt war. Der Tatzeitraum kann noch nicht näher eingegrenzt werden; gemeldet worden war die Zerstörungsaktion gegen 18.00 Uhr am Sonntag (26. Juli). Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

