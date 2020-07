Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270720-596: Nahm Unfallverursacher zwei Leitpfosten mit?

Hückeswagen (ots)

Gegen einen Grundstückszaun in Hückeswagen-Scheideweg ist in der Zeit vom 17. - 26. Juli ein unbekannter Fahrzeugführer geraten und geflüchtet. Vor dem Zaun des in der Straße "Heidt" gelegenen Grundstücks waren zwei Leitpfosten aufgestellt. Weil diese ebenfalls in den vergangenen zehn Tagen abhanden gekommen sind, vermutet die Polizei hier einen Zusammenhang. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

