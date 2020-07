Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270720-592: Bronzeklau auf Friedhof

Morsbach (ots)

Drei Tauben und ein Kreuz aus Bronze haben Unbekannte von Gräbern des Friedhofs in Morsbach-Wallerhausen gestohlen. Zunächst war der Polizei der Diebstahl einer Bronzetaube gemeldet worden, die zwischen jeweils 19 Uhr am Samstag und Sonntag (25./26. Juli) gestohlen wurde. Bei der Anzeigenaufnahme fanden sich aber noch zwei weitere Gräber, bei denen ebenfalls Tauben beziehungsweise ein Kreuz aus Bronze fehlten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

